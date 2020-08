Domenech euforico per la vittoria del PSG sull’Atalanta, attacca Gasperini e gli allenatori italiani! (Di giovedì 13 agosto 2020) Domenech gioisce per il passaggio del turno del PSG e lancia frecciate a Gasperini ad al calcio italiano: ”Un’ulteriore conferma che la bravura degli allenatori … L'articolo Domenech euforico per la vittoria del PSG sull’Atalanta, attacca Gasperini e gli allenatori italiani! proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Domenech euforico Fondamentali: Atalanta-Valencia 4-1 L'Ultimo Uomo