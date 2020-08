Coronavirus, preoccupa l’incremento di nuovi casi in Italia. Gimbe: «Rischiamo un altro lockdown con questo trend» (Di giovedì 13 agosto 2020) I casi di Coronavirus in Italia sono in progressivo aumento, tanto che, se questo trend dovesse continuare, non si potrebbe escludere un nuovo lockdown. A dirlo è la fondazione Gimbe, presieduta da Nino Cartabellotta. Il monitoraggio, si legge sul Corriere della Sera, riguarda il periodo che va dal 4 all’11 agosto. Tornano a crescere i ricoveri in terapia intensiva Nell’ultima settimana, l’incremento dei nuovi casi è stato del 46%: +2.818 contro i +1.931 della settimana dal 29 luglio al 4 agosto. A fronte di questo dato – con il primo aumento da inizio aprile dei ricoveri in terapia intensiva (49 contro 41) -, si registra una «consistente» diminuzione dei tamponi ... Leggi su open.online

Yogaolic : Coronavirus, preoccupa il focolaio di Cabiate e Carugo - MassimGiannini : RT @LaStampa: Quasi 750 mila morti nel mondo. I contagiati a livello globale hanno superato quota 20 milioni. Crescono i casi in Libia, pre… - Miti_Vigliero : Coronavirus, boom di contagi in Europa: record in Francia, Spagna e Germania Quasi 750 mila morti nel mondo. I cont… - StefaniaFalone : RT @LaStampa: Quasi 750 mila morti nel mondo. I contagiati a livello globale hanno superato quota 20 milioni. Crescono i casi in Libia, pre… - LaStampa : Quasi 750 mila morti nel mondo. I contagiati a livello globale hanno superato quota 20 milioni. Crescono i casi in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus preoccupa Coronavirus, preoccupa il focolaio di Cabiate e Carugo IL GIORNO Il Coronavirus non piega la testa: dagli Usa al Bhuthan. Premier francese preoccupato

(Teleborsa) - I morti per coronavirus negli Stati Uniti potrebbero aver già superato quota 200.000, ben oltre i 166.038 conteggiati dalla Johns Hopkins University. A fare i conti è il New York Times, ...

Coronavirus mondo, allerta in Germania: altri 1.445 casi, allarme giovani

Roma, 13 agosto 2020 - L'Europa continua a preoccupare (e l'Italia vara norme stringenti sugli arrivi) in quadro mondiale che vede la pandemia di Coronavirus non dare tregua in alcune zone soprattutto ...

(Teleborsa) - I morti per coronavirus negli Stati Uniti potrebbero aver già superato quota 200.000, ben oltre i 166.038 conteggiati dalla Johns Hopkins University. A fare i conti è il New York Times, ...Roma, 13 agosto 2020 - L'Europa continua a preoccupare (e l'Italia vara norme stringenti sugli arrivi) in quadro mondiale che vede la pandemia di Coronavirus non dare tregua in alcune zone soprattutto ...