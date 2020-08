Coronavirus, nuova crescita dei contagi con 523 positivi (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – nuova crescita dei contagi da Covid-19 in Italia. Continua infatti l'incremento giornaliero secondo quanto si apprende dal consueto bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono stati 523, contro i 481 di ieri. Il totale dei positivi segna a oggi quota 252.235. La regione con più casi è il Veneto (84), seguito da Lombardia (74), Liguria (63). Soltanto in Valle d'Aosta non si registrano casi. In calo i deceduti, 6 (ieri erano stati 10). Gli attualmente positivi sono 14.081 (+290). Lieve aumento per ricoverati con sintomi: sono 786, 7 in più rispetto a ieri. In leggero aumento anche i ricoverati nelle terapie intensive, sono 55 (+2 rispetto a ieri). Il totale dei dimessi/guariti segna il numero di 202.923 ... Leggi su iltempo

Corriere : Covid, il governo ora convoca le Regioni: verso la nuova stretta su quarantena, mascherine e tamponi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuova impennata in Germania: 1.226 casi in un giorno #coronavirus - repubblica : Coronavirus Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Quarantena obbligatoria per chi rientra dall'estero' - piuweb : Coronavirus La nuova circolare ministeriale - PCagnan : Coronavirus, nuova ordinanza di Zaia sui rientri dall'estero: il testo integrale - Il Mattino di Padova Padova ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus: Nuova Zelanda, 14 casi in 24 ore - Asia Agenzia ANSA Coronavirus. 10 i decessi e 481 i nuovi casi nelle ultime 24 ore in Italia. Vaccino russo approvato.

Putin ieri ha comunicato l'approvazione da parte dell'autorità sanitaria del Paese del vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2 per uso diffuso. Le voci degli esperti sono state raccolte da una rivist ...

Coronavirus, ancora in crescita i contagi: 523 nuovi casi

Salgono ancora i contagi per coronavirus e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore: sono 523 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ie ...

Putin ieri ha comunicato l'approvazione da parte dell'autorità sanitaria del Paese del vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2 per uso diffuso. Le voci degli esperti sono state raccolte da una rivist ...Salgono ancora i contagi per coronavirus e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore: sono 523 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ie ...