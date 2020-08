Coronavirus nel Lazio, attivi i drive-in: test per chi rientra da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Ecco tutte le info (Di giovedì 13 agosto 2020) Da oggi nella Regione Lazio sono attivi tutti i drive-in per eseguire i test su chi rientra da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. E’ di ieri la nuova ordinanza ordinanza – firmata dal Ministro Speranza – che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Leggi anche: Coronavirus in Italia, tamponi per chi arriva dai paesi a rischio: Ecco quali sono drive-in nel Lazio: tutte le info Come rende noto l’Unità di Crisi della Regione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

repubblica : Coronavirus nel mondo: boom di contagi in Europa, record in Francia, Spagna e Germania [aggiornamento delle 08:36] - GassmanGassmann : “Nonno,quando nel 2020 ci fu il coronavirus, eravate riusciti a tenerlo a bada,ma poi dicono che i casi riaumentaro… - RaiNews : Non si arresta la pandemia da #covid_19 per i cinque continenti. I casi di contagio nel mondo sono più di 20,5 mili… - Ladygalga1 : RT @francescatotolo: Il capo della Polizia Franco Gabrielli, lancia l'allarme: 'L'afflusso di tunisini, che non sempre rispettano le regole… - caterinacorda1 : RT @francescatotolo: Il capo della Polizia Franco Gabrielli, lancia l'allarme: 'L'afflusso di tunisini, che non sempre rispettano le regole… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus: quasi 750mila morti nel mondo la Repubblica Coronavirus, a Bari positivi due bambini. Un 60enne in terapia intensiva. Decaro: "Il pericolo è tornato"

A fare il punto della situazione sull'aumento dei contagi di coronavirus è stato il sindaco ... lanciato un appello a trascorrere le vacanze "nel nostro Paese, nella nostra regione".

Scoperto in Cina un pollo importato dal Brasile infettato con il Covid-19

Il coronavirus è stato scoperto in un pollo importato dal Brasile nel corso di un controllo in Cina. Il Covid-19 era presente su dei campioni di ali di pollo surgelate nel comune di Shenzhen.

A fare il punto della situazione sull'aumento dei contagi di coronavirus è stato il sindaco ... lanciato un appello a trascorrere le vacanze "nel nostro Paese, nella nostra regione".Il coronavirus è stato scoperto in un pollo importato dal Brasile nel corso di un controllo in Cina. Il Covid-19 era presente su dei campioni di ali di pollo surgelate nel comune di Shenzhen.