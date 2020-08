Conte: “Avvisi di garanzia con accuse ritenute infondate, io ed i miei ministri abbiamo agito in trasparenza” (Di giovedì 13 agosto 2020) Tra le notizie del giorno, in primo piano si staglia l’avviso di garanzia ricevuto dal premier Conte e da alcuni suoi ministri (6 per l’esattezza, poi diremo chi sono), in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria e del conseguente lockdown. Secondo alcuni ‘voci di corridoio’, i pm avrebbero già premesso che si tratterebbe per lo più di ‘accuse infondate’ (ma aspettiamo che vadano a fondo), tuttavia, come era ovvio che fosse, in mattinata il presidente del Consiglio ha subito commentato: “Nei mesi scorsi alcuni cittadini, avvocati, finanche un’associazione dei consumatori hanno dichiarato pubblicamente di avere presentato denunce nei miei confronti e del Governo per la gestione della pandemia. Le ... Leggi su italiasera

fattoquotidiano : #ULTIMORA / 'DA ARCHIVIARE' Gestione Covid, avvisi di garanzia per Conte e 6 ministri. Pm: 'Accuse infondate, archi… - LucaBizzarri : Chissà se c’è pure la denuncia di Pappalardo. Insomma, roba seria. Un paese senza speranza e senza il senso del rid… - SkyTG24 : Coronavirus, avvisi garanzia a Conte e ministri per gestione. P. Chigi: denunce infondate - GiorgioAntonel1 : RT @ManuPalo67: beneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?? #ULTIMORA / 'DA ARCHIVIARE' Gestione Covid, avvisi di garanzia per Conte e 6 ministri. Pm: 'Ac… - giacomensa : RT @AugustoMinzolin: Gli avvisi di garanzia sono tutti uguali,pure quelli di #Conte. A parte la protezione della magistratura by Travaglio… -

