Cecilia Rodriguez abbandona Ignazio e lascia la Sardegna: cosa è successo? (Di giovedì 13 agosto 2020) Sembrava ormai superata la crisi sentimentale tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguz confermata dall’ex gieffin sulle pagine del settimanale Chi in uscita questa settimana. Il giovane ciclista ha infatti reso noto che con la piccola Rodriguez ci sono stati dei problemi ma oggi sono stati superati, dichiarazione che attualmente non trova un riscontro reale. Lo stesso Chi ha infatti reso noto in queste ore che Cecilia contattata da Ignazio per raggiungerlo in Sardegna sarebbe arrivata entusiasta d’aver ritrovato il suo amore, ma le cose non hanno preso una piega giusta. Sembra infatti che la sorella di Belen abbia abbandonato la Sardegna in seguito ad una lite in discoteca. Come ha riferito il social del magazine di Alfonso Signorini i due ... Leggi su quotidianpost

CheDonnait : #CeciliaRodriguez lascia #IgnazioMoser da solo in #Sardegna. I due sono di nuovo in crisi #rodriguez #belen… - QuotidianPost : Cecilia Rodriguez abbandona Ignazio e lascia la Sardegna: cosa è successo? - zazoomblog : Fabrizio Corona contro Damellis e Ferragnez: spazio anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - #Fabrizio… - LadyNews_ : #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser si sono lasciati: estate 2020 da dimenticare - blogtivvu : Fabrizio Corona contro Andrea Damante e Giulia De Lellis, Fedez e Chiara Ferragni e l'ex cognata Cecilia Rodriguez… -