Casa, Corte dei Conti: mancano criteri omogenei per riparto fondi politiche abitative (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – I bisogni abitativi a livello nazionali non risultano tutelati dalla Costituzione al pari del diritto della salute o quello al lavoro. Ciò accade nonostante la giurisprudenza costituzionale ne abbia riconosciuto negli anni la valenza di diritto sociale attinente alla dignità e alla vita di ogni persona. A sottolinearlo è una nota della Corte dei Conti sulla base di un’indagine che mette in luce – anche alla luce delle ultime novità introdotte dalla decretazione d’urgenza per l’emergenza Covid-19 e della mole di risorse messe a disposizione del settore da utilizzare con procedure accelerate derogatorie delle modalità ordinarie – la necessità di un adeguato scambio di dati e informazioni fra i diversi livelli di governo coinvolti nella programmazione ed attuazione ... Leggi su quifinanza

