Buckingham Palace ancora chiuso al pubblico. Almeno fino al 2021 (Di giovedì 13 agosto 2020) Buckingham Palace tra passato, presente e futuro sfoglia la gallery Tempi duri a Buckingham Palace. La regina Elisabetta rifiuta di viverci in pianta stabile, nonostante sia la sua residenza ufficiale a Londra, mentre Carlo vuole trasformarlo in un’attrazione turistica a tutti gli effetti, “spogliandolo” di tutto il cerimoniale che vi si svolge quotidianamente, al fine di incrementare gli introiti e smettere di pesare sui contribuenti britannici. Ma la pandemia ha colpito profondamente le casse della regina, costringendola alla chiusura ... Leggi su iodonna

Tempi duri a Buckingham Palace. La regina Elisabetta rifiuta di viverci in pianta stabile, nonostante sia la sua residenza ufficiale a Londra, mentre Carlo vuole trasformarlo in un’attrazione turistic ...Ancora un trasloco per il principe Harry d’Inghilterra, la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie: il terzo in meno di 7 mesi, da quando hanno formalmente abbandonato il Regno Unito, la famiglia rea ...