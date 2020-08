Bene atogepant per la prevenzione dell’emicrania (Di giovedì 13 agosto 2020) prevenzione dell’emicrania: atogepant, nuovo antagonista CGRP, raggiunge l’endpoint primario in uno studio di fase 3 atogepant, nuovo antagonista orale del gene correlato alla calcitonina (CGRP), ha raggiunto l’endpoint primario in uno studio di fase 3 per la prevenzione dell’emicrania. L’annuncio viene da AbbVie, l’azienda che ha sviluppato il farmaco. I risultati “Topline” dallo studio ADVANCE,… L'articolo Bene atogepant per la prevenzione dell’emicrania Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

