Barcellona, Vidal: “Contro il Bayern sarà una partita bellissima. Lewandowski e Neymar…” (Di giovedì 13 agosto 2020) Vigilia della super sfida di Champions tra Barcellona e Bayern Monaco, a parlare prima della grande gara è stato Arturo Vidal, sempre al centro delle voci di mercato in Serie A. LE PAROLE DI Vidalcaption id="attachment 990713" align="alignnone" width="1024" Vidal (getty images)/caption"È la partita più importante dell'anno. Sappiamo che il Bayern ha disputato una stagione straordinaria, ma siamo il Barcellona e loro giocheranno contro la migliore squadra del mondo, non contro una squadra di Bundesliga. Vogliamo dimostrarlo. Mi piace il format della gara secca. La partita di domani sarà molto bella".Il Bayern e il passatO: "Flick ha fatto molto bene, con risultati eccezionali. Quando ... Leggi su itasportpress

Inter e Juventus avvisate, Arturo Vidal ha svelato il suo futuro. Il centrocampista cileno sembrerebbe non aver dubbi riguardo al suo futuro in campo. Arturo Vidal allontana un po’ a sorpresa tutte le ...Vidal negli ultimi mesi è stato spesso accostato all’Inter di Antonio Conte, ma si è parlato anche di un ritorno in bianconero prima della decisione di restare al Barcellona almeno fino al termine di ...