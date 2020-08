Barbara D’Urso mostra a tutti il suo fidanzato: la FOTO spiazza i fan (Di giovedì 13 agosto 2020) Barbara D’Urso si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. Infatti, tra non molto tornerà con i suoi programmi, Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live. Proprio per questo, si sta concedendo gli ultimi momenti di relax in modo da tornare sugli schermi più carica che mai. Sui profili social, la conduttrice di Canale 5 sta mostrando a tutti come sta trascorrendo le vacanze. Più volte è stata negli ultimi mesi al centro del gossip proprio per qualche FOTO pubblicata sui social che la vedevano in compagnia di alcuni uomini. Ebbene, sono in tanti a farsi la stessa domanda: Barbara D’Urso è fidanzata o è single? In seguito alle insistenti domande dei followers la risposta l’ha voluta dare proprio la diretta ... Leggi su velvetgossip

latinensedoc : @a_lupisco non è mio parente e capisco che sei stato 'istruito' dalla 'dottoressa' barbara d'urso, che ci indottrin… - TrilloVenti9 : @repubblica Lo strazio è anche fare giornalismo in questo modo. Ormai siete la faccia sovraesposta di Barbara D’Urs… - OzaruSarutobi : @falco23 @juventibus Vabè Sportitalia ... E' attendibile quanto Barbara D'Urso. - sscalessia : perché stanotte ho sognato che guardavo la tv e in collegamento c’erano barbara d’urso e il pubblico in studio che… - Giulian91712768 : RT @Fanclub_dUrso: #rewind con l’ultimo #reel di Barbara a uno dei momenti più iconici della #dottoressagio... “Non sono mica Barbara d’Urs… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia