Al Khelaifi,certo che Neymar-Mbappè resteranno al Psg (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 13 AGO - "Tutti dicevano che non eravamo pronti per la Champions, ma abbiamo dimostrato il contrario". Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg, parla come se la sua corazzata di campioni ... Leggi su corrieredellosport

L’Atalanta sfida il colosso Psg

A Lisbona, ore 21, l’Atalanta si gioca con il Psg l’accesso alle semifinali di Champions League, primo quarto di finale del formato short della Coppa con la conclusione in pochi giorni. Gomez contro N ...

