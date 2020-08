A che punto sono le proteste in Bielorussia (Di giovedì 13 agosto 2020) (foto: Valery Sharifulin/Tass/Getty Images)Vanno avanti dal 9 luglio le proteste in Bielorussia che stanno portando in piazza, soprattutto nella capitale Minsk, migliaia di manifestanti che denunciano brogli che sarebbero occorsi alle ultime elezioni – il presidente Aleksandr Lukashenko ha vinto, per la sesta volta consecutiva, con l’80% dei consensi – e chiedono il ripristino della vecchia costituzione e un nuovo appuntamento alle urne organizzato secondo principi più democratici. Nonostante le manifestazioni siano assolutamente pacifiche, Lukashenko sta puntando sulla forza per reprimere il dissenso manifestato dai cittadini: gli scontri con la polizia sono in aumento e in soli tre giorni ci sono stati circa 6mila arresti e due morti. Questi dati sono stati ... Leggi su wired

ROMA (ITALPRESS) – Effettuato al Gemelli un intervento di correzione della spina bifida in utero alla ventiseiesima settimana di gravidanza. A realizzarlo è stata un’equipe composta da ginecologi oste ...

«Donald Trump ha distrutto tutto quello che ha ereditato dalle precedenti amministrazioni. È colpa sua se gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla pandemia nel mondo. È sua la responsabilità se ...

