Usa: bambina fa lezione online, la madre viene uccisa in diretta su Zoom (Di mercoledì 12 agosto 2020) La madre di una bambina, che stava seguendo una lezione online, è stata uccisa in diretta su Zoom: è quanto avvenuto negli Usa nella giornata di martedì 11 agosto. Secondo quanto riferito da alcuni media statunitensi, la bambina di 10 anni stava seguendo la sua prima lezione online insieme alla maestra e sei compagni di scuola quando la madre è stata uccisa con diversi colpi di pistola all’interno della loro abitazione a Indiantown, in Florida. La maestra, che aveva organizzato la lezione online a causa della pandemia di Coronavirus, ha assistito tutto in diretta attraverso Zoom, ... Leggi su tpi

Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha scelto Kamala Devi Harris come sua vice per la corsa alle presidenziali degli Stati Uniti del 3 novembre prossimo. La 55enne Harris, è una dell ...

Non date la comunione a Joe Biden. L’appello è stato lanciato dal cardinale Raymond Burke, uno degli esponenti più conservatori della Chiesa, in un’intervista a Fox News. Burke, che nei mesi scorsi si ...

