Un Carroccio di guai per Salvini. Quasi tutti leghisti i furbetti del bonus Covid. Diversi consiglieri regionali stanno “confessando” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nella Lega ormai è vera e propria caccia all’uomo. O, meglio, al deputato col bonus. I 600 euro stanziati dal governo per le partite Iva in difficoltà a causa del lockdown sono stati infatti chiesti anche da cinque eletti alla Camera: in tre casi il bonus è stato erogato e incassato. E in attesa che l’Inps renda pubblici tutti i nomi dei politici che lo hanno chiesto, tra i banchi della Lega i sospetti si sono concentrati su due deputati, come scritto ieri dal Fatto Quotidiano: il mantovano Andrea Dara e la piacentina Elena Murelli. Oramai non rispondono neanche più al cellulare, cosa che lascia intravedere un’ammissione di colpa. Intanto il Movimento 5 stelle attacca il Carroccio: “La lista si allunga e la Lega trema. Il partito di Salvini è ... Leggi su lanotiziagiornale

L'EMORRAGIA L'ultimo guaio in casa Lega sull'isola è la perdita di pezzi nell'Assemblea Regionale Siciliana: erano partiti in quattro, ora sono soltanto in due i deputati del Carroccio al punto da ave ...

Lega Nord è morta, ora c’è Salvini: punta al Sud e perde il 30% di tessere settentrionali

Addio vecchio Nord. Spazzato via dopo anni di battaglie con Umberto Bossi che parlava un giorno sì ed un altro pure di Rona ladrona. La Lega Nord muore, per volere di Salvini, il vecchio partito che s ...

