Tre morti sotto una frana in Valmalenco: un uomo, una donna, una bambina (Di mercoledì 12 agosto 2020) Seppellite tre persone dentro un'auto: sono morti un uomo, una dnna e una bambina. Un altro banbino, 5 anni, è stato trasportato in codice rosso, in elicottero, all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Lo comunica Areu specificando che erano gli occupanti di una vettura investita dalla massa di detriti e piombata nel torrente. Leggi su firenzepost

