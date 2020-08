Stephan Lichtsteiner si ritira a 36 anni: l’ex Lazio e Juventus dice addio al calcio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Stephan Lichtsteiner dice stop e si ritira. Il terzino destro dice addio al calcio a 36 anni dopo aver vinto sette scudetti con la maglia della Juventus e aver girovagato successivamente tra Arsenal e Augsburg, e lo fa con una conferenza stampa convocata appositamente. Lo svizzero si è trasferito in bianconero dopo tre anni alla Lazio e con la Vecchia Signora ha vinto 7 scudetti in altrettante annate. 624 presenze, 30 gol e 48 assist per uno dei terzini più iconici della storia del calcio recente. Leggi su sportface

L'ex Lazio e Juventus Stephan Lichtsteiner ha annunciato ufficialmente il ritiro: "Dopo un paio di settimane di riflessione, ho deciso di fermarmi".

Stephan Lichtsteiner appende le scarpe al chiodo

Svincolato dallo scorso primo luglio, quando era scaduto il contratto che lo legava all'Augsburg, Stephan Lichsteiner ha annunciato il proprio ritiro definitivo dal calcio giocato.

