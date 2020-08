Regno Unito, 34enne pulisce il bagno con la candeggina e muore a causa delle inalazioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) pulisce il bagno con la candeggina e muore dopo averne inalato i fumi Una donna pulisce il pavimento del bagno con la candeggina e muore dopo averne inalato i fumi: è quanto accaduto a una 34enne di Betchworth, nella contea del Surrey, nel Regno Unito. Secondo quanto ricostruito, Celia Seymour, questo il nome della vittima, stava pulendo il pavimento del bagno del suo appartamento con una serie di prodotti, tra cui la candeggina. Poco dopo, la giovane ha accusato dei problemi respiratori e si è accasciata a terra. Ad avvertire i soccorsi è stato il suo datore di lavoro, Peter Seferi, che si era recato nell’appartamento della donna per andare ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : Regno Unito, nel secondo trimestre il peggior crollo d’Europa e della sua storia: Pil a -20,4% - ilpost : Il Regno Unito è in recessione per la prima volta da 11 anni - Corriere : Regno Unito, tonfo record del Pil: -20,4% nel secondo trimestre - JohnnyMignotta : Ha detto il meteo, al quale credo meno che all'oroscopo, che a breve ci saranno grandi temporali nel Regno Unito. T… - Gio_Scorza : RT @Phastidio: Regno Unito: il peggior risultato europeo nel secondo trimestre, per contrazione del Pil -