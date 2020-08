Quali vaccini per il Coronavirus Sars-CoV-2 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo l’annuncio della Russia, la Stampa oggi riepiloga in un’infografica Quali sono i vaccini allo studio contro il Coronavirus Sars-COV-2 e COVID-19. A cominciare da quelli cinesi: A parte la Russia, che si è già piazzata da sola sul gradino più alto del podio, al momento la gara è un testa a testa tra Cina e Stati Uniti. Pechino sta portando avanti ben 15 dei 44 studi in corso a livello mondiale e due di essi sono in fase 3: quello di Sinovac e quello dello Henan Provincial Center. Ma anche la Cina ha fretta: ha già autorizzato un vaccino per il suo esercito e pare voler bruciare le tappe come la Russia. Gli Usa seguono a ruota Pechino con otto ricerche, la più avanzata è quella di Moderna, già al terzo e ultimo stadio dei test clinici. In Gran ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Quali vaccini per il Coronavirus Sars-CoV-2 - Takkeus1 : @PoentaSchie @fauss77 @PANICO71984544 @laboccadellave4 @simonedallora @matteosalvinimi @Pol25948625 Bisogna vedere… - Armega1967 : @Helliot_Spencer @ylesweet666 Direi obbligatorio, senza se e senza ma, come sono obbligatori tanti altri vaccini gr… - gabryjoy : @chiossimanuela2 Qui da me lo trovano spesso nella falange del dito medio di ogni mano, curiosamente irrigidisce l'… - Piersandropalla : @PastoreLella ma certo, prenda il mio tweet per quello che è, un puro esercizio mentale, fatto immaginando un vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali vaccini Quali vaccini per il Coronavirus Sars-CoV-2 next Quali vaccini per il Coronavirus Sars-CoV-2

Dopo l’annuncio della Russia, la Stampa oggi riepiloga in un’infografica quali sono i vaccini allo studio contro il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. A cominciare da quelli cinesi: A parte la Russia, ...

"Ecco il vaccino". La fuga in avanti di Putin Ma l’Oms frena: test per scongiurare rischi

di Giovanni Rossi Nella corsa al vaccino anti-Covid, la Russia fa tutto da sola e da ... Putin presentando la soluzione anti-pandemica con studiato affondo mediatico nel quale arruola come cavia ...

Dopo l’annuncio della Russia, la Stampa oggi riepiloga in un’infografica quali sono i vaccini allo studio contro il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. A cominciare da quelli cinesi: A parte la Russia, ...di Giovanni Rossi Nella corsa al vaccino anti-Covid, la Russia fa tutto da sola e da ... Putin presentando la soluzione anti-pandemica con studiato affondo mediatico nel quale arruola come cavia ...