Proseguono nel Messinese le ricerche del piccolo Gioele (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non si fermano in Sicilia le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni figlio di Viviana Parisi, la dj di origini torinesi trovata morta nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina. Anche oggi i vigili del fuoco e il personale della Protezione civile hanno ripreso a perlustrare la zona dove sabato scorso è stato trovato il corpo senza vita della madre. Alle ricerche, oltre al gruppo cinofili, partecipano anche esperti in topografia applicata al soccorso dei vigili del fuoco.L'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi intanto non ha chiarito la causa della morte, e gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista. Determinanti potrebbero rivelarsi altri esami che saranno effettuati nelle prossime settimane. Leggi su ilfogliettone

GrimoldiPaolo : Gli #sbarchi proseguono, in Sicilia, Calabria, Puglia..la Francia a Ventimiglia ci rispedisce indietro #clandestini… - ITALEXIT78 : RT @GrimoldiPaolo: Gli #sbarchi proseguono, in Sicilia, Calabria, Puglia..la Francia a Ventimiglia ci rispedisce indietro #clandestini, che… - PonytaEle : RT @GrimoldiPaolo: Gli #sbarchi proseguono, in Sicilia, Calabria, Puglia..la Francia a Ventimiglia ci rispedisce indietro #clandestini, che… - GrimoldiPaolo : Gli #sbarchi proseguono, in Sicilia, Calabria, Puglia..la Francia a Ventimiglia ci rispedisce indietro #clandestini… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: I primi risultati dell'autopsia non chiariscono come è morta Viviana Parisi, trovata senza vita sabato scorso nelle campagne di… -

Ultime Notizie dalla rete : Proseguono nel Vallefoglia: proseguono i lavori pubblici e le attività turistiche-culturali anche nel mese di agosto Vivere Pesaro Prosegue la XXIII° edizione Libri da Gustare 2020: prossimi appuntamenti a Moncalieri (TO) e Acqui Terme (AL)

La manifestazione promossa dall’associazione “Ristoranti della Tavolozza” ogni anno seleziona tra le migliaia di pubblicazioni del settore le pubblicazioni che si distinguono per il lavoro di ricerca ...

Atlantia: trattativa con CDP su AspI prosegue anche in pieno agosto

Ottima performance ieri per Atlantia, +3,70% a 14,4250 euro (oggi stabile in avvio), con il titolo salito sui massimi dal 23 luglio. Milano Finanza ha scritto che Allianz e Silk Road sono contrarie al ...

La manifestazione promossa dall’associazione “Ristoranti della Tavolozza” ogni anno seleziona tra le migliaia di pubblicazioni del settore le pubblicazioni che si distinguono per il lavoro di ricerca ...Ottima performance ieri per Atlantia, +3,70% a 14,4250 euro (oggi stabile in avvio), con il titolo salito sui massimi dal 23 luglio. Milano Finanza ha scritto che Allianz e Silk Road sono contrarie al ...