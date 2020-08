Pordenone battuto, Frosinone in finale play-off contro lo Spezia (Di mercoledì 12 agosto 2020) TRIESTE (ITALPRESS) – Il Frosinone emula lo Spezia e mette a referto la rimonta che vale la finale dei playoff di Serie B. Gli uomini di Alessandro Nesta invertono lo score dell'andata battendo per 2-0 il Pordenone, costretto a dire addio ai sogni di una storica promozione. Allo Stadio Nereo Rocco gli ospiti indirizzano la gara con Ciano e Novakovich e si aggiudicano un posto nell'atto conclusivo. Parte come peggio non poteva la contesa per i padroni di casa. Lenta e troppo morbida la difesa del Pordenone che permette a Ciano di sbloccare le marcature: Beghetto scende sulla sinistra con i tempi giusti, offre un cross d'oro per il compagno di squadra che al 7′ insacca con una zampata vincente. Non esulta più di tanto il Frosinone, conscio di essere ... Leggi su iltempo

