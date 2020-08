Massimiliano Smeriglio: "Raggi fallimentare. Ora primarie aperte nel centrosinistra" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Massimiliano Smeriglio, eurodeputato eletto con il Pd, ex numero due di Nicola Zingaretti alla Pisana, prima ancora deputato con Rifondazione e con Sel, boccia totalmente il modello Raggi. E propone un percorso per costruire una coalizione alternativa di centrosinistra, partendo da primarie aperte. La ricandidatura di Virginia Raggi era nelle cose o vi ha colto di sorpresa?Le faccio i migliori auguri, ma la sua corsa riguarda il M5S. E penso che abbia accelerato a causa di dinamiche interne al Movimento. La corsa per il Campidoglio sarà una battaglia vera e limpida. Senza la Raggi di mezzo, sarebbe stato possibile un accordo con i grillini su un candidato comune?E’ complicato immaginarlo dopo quattro anni di opposizione dura a un ... Leggi su huffingtonpost

