M5S, cambiamenti in vista: niente più limite ai due mandati e alleanze (Di mercoledì 12 agosto 2020) La giornata di domani si prospetta una giornata molto importante per i rappresentati ed elettori del Movimento 5 Stelle, visto che attraverso la nota piattaforma online Rousseau la base deciderà se apportare modifiche sostanziali al regolamento. Rivoluzione interna Come si evince dalla lettura del Blog Delle Stelle, domani 13 agosto a partire dalle ore 12, gli iscritti alla piattaforma dovranno pronunciarsi sull’eliminazione della regola dei due mandati per i consiglieri comunali e quella relativa alle alleanze con altre forze di governo: la prima in particolare interesserà indubbiamente la ricandidatura della sindaca di Roma Virginia Raggi, come ha annunciato pochi giorni fa. Con il regolamento interno del M5S attuale infatti la prima cittadina della capitale non potrebbe farlo sotto l’egida del Movimento, essendo di fatto al ... Leggi su giornal

fabymorgante : @agorarai @EGardini Da 20 anni ascolto le stesse cose ma in 20 anni,qualcuno mi dice 30, non è cambiato nulla in me… - rodolforoseto : Capito, dato che i cambiamenti climatici stanno compromettendo la naturale alternanza delle stagioni, di pari passo… - indignado61 : @ginocalcinotto @vitocrimi @Mov5Stelle No... no... no... era il lo DNA, mai professionisti della politica, diventer… - MovPopulistaIta : RT @LuigiGallo15: Prima erano solo parole, ora sono fatti, domani saranno cambiamenti. 85mila assunzioni stabili + 50 mila assunzioni per g… - Frankf1842 : RT @LuigiGallo15: Prima erano solo parole, ora sono fatti, domani saranno cambiamenti. 85mila assunzioni stabili + 50 mila assunzioni per g… -