La primogenita Maria per dire al Paese che non c'è pericolo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Manila Alfano "Una delle mie figlie si è fatta vaccinare, prendendo di fatto parte alla sperimentazione". Composto e serafico, il presidente Vladimir Putin lo spiega durante la conferenza stampa più seguita di sempre «Una delle mie figlie si è fatta vaccinare, prendendo di fatto parte alla sperimentazione». Composto e serafico, il presidente Vladimir Putin lo spiega durante la conferenza stampa più seguita di sempre, annuncia che il vaccino è pronto, è stato testato. Il mondo lo guarda, è una nuova corsa alla Luna questo rimedio che tutti aspettano e che la Russia ha deciso di chiamare Sputnik. Lui si gioca la cartuccia più preziosa, la figlia. Spara alto: «lo ha provato, aveva la febbre ora sta meglio». Coraggio ... Leggi su ilgiornale

Chi è Maria è diventata Vorontsova: laureata in medicina e specializzata in endocrinologia. Entrambe le ragazze sono uscite dalla scena pubblica, almeno come figlie di Vladimir Putin, già dal 1999, qu ...