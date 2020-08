Inps: Zaia, sentirò consiglieri poi deciderò (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - VENEZIA, 12 AGO - "Incontrerò il vicepresidente Gianluca Forcolin e i consiglieri Riccardo Barbisan ed Alessandro Montagnoli. Dopo di che renderò note le decisioni". Lo ha detto il presidente ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : FUORI TUTTI I NOMI Il Garante all’Inps: “Dica i nomi” Lega, Zaia all’attacco di Salvini Leggi:… - MariaAversano1 : RT @Fabio64356227: Zaia si allinea a coso, nella lega deputati o consiglieri che rubano fanno comodo!Truffano gli elettori e lo fanno fanno… - Fabio64356227 : Zaia si allinea a coso, nella lega deputati o consiglieri che rubano fanno comodo!Truffano gli elettori e lo fanno… - TgrVeneto : La linea di Salvini è di escludere dalle liste chi ha fatto la richiesta. Zaia però precisa:'Prima parlo con i tre,… - iconanews : Inps: Zaia, sentirò consiglieri poi deciderò -

Ultime Notizie dalla rete : Inps Zaia

La linea di Salvini è di escludere dalle liste chi ha fatto la richiesta. Zaia però precisa:"Prima parlo con i tre, poi prendo una decisione " ...Il segretario del Carroccio: 'Non chiedo le dimissioni di Tridico'. La Camera valuta le modalità di richiesta dei nomi dei deputati che hanno chiesto il bonus per gli autonomi. Il Garante per la prote ...