Incendio a Ostia, cassonetti in fiamme: danneggiate anche auto in sosta. Nube nera tra i palazzi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una coltre di fumo nero a Ostia, tra i palazzi di via delle Aleutine e viale dei Romagnoli. Fumo che, parzialmente, ha invaso anche parte della via del Mare e di via Ostiense. Il motivo è ... Leggi su romatoday

romatoday : roma Incendio a #Ostia, cassonetti in fiamme: danneggiate anche auto in sosta. Nube nera tra i palazzi… - Notiziedi_it : Incendio a Ostia, cassonetti in fiamme: danneggiate anche auto in sosta. Nube nera tra i palazzi - CorriereCitta : Incendio e enorme colonna di fumo nero a Ostia, cassonetti avvolti dalle fiamme: ecco cosa è successo - AFAntoAnt : RT @canaledieci: I miasmi prodotti dal rogo che ha devastato un’azienda che tratta rifiuti plastici ad Aprilia hanno invaso anche il Litora… - canaledieci : I miasmi prodotti dal rogo che ha devastato un’azienda che tratta rifiuti plastici ad Aprilia hanno invaso anche il… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Ostia Incendio a Ostia, cassonetti in fiamme: danneggiate anche auto in sosta. Nube nera tra i palazzi RomaToday Ostia, incendio in viale dei Romagnoli: coinvolte auto in sosta

Ostia - Un incendio è divampato poco prima delle undici di oggi, 12 agosto, in viale dei Romagnoli altezza cavalcavia Attico Tabacchi, Ostia. A restare coinvolte dalle fiamme diverse auto in sosta, ri ...

Incendio e enorme colonna di fumo nero a Ostia, cassonetti avvolti dalle fiamme: ecco cosa è successo

Paura ad Ostia dove intorno alle 11.00 di questa mattina sono andati a fuoco dei cassonetti della spazzatura in via dei Romagnoli. L’incendio è divampato in fretta coinvolgendo anche diverse auto parc ...

Ostia - Un incendio è divampato poco prima delle undici di oggi, 12 agosto, in viale dei Romagnoli altezza cavalcavia Attico Tabacchi, Ostia. A restare coinvolte dalle fiamme diverse auto in sosta, ri ...Paura ad Ostia dove intorno alle 11.00 di questa mattina sono andati a fuoco dei cassonetti della spazzatura in via dei Romagnoli. L’incendio è divampato in fretta coinvolgendo anche diverse auto parc ...