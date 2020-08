Genoa, la trattativa per la cessione prosegue sottotraccia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nonostante l’apparente chiusura da parte di Enrico Preziosi – che ha definito «ridicola» l’offerta della cordata capitanata dalla Gestio Capital di Matteo Manfredi e di cui fa parte anche il proprietario del Leeds Andrea Radrizzani –, la trattativa per la cessione del Genoa prosegue sottotraccia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i professionisti che stanno … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Genoa, la trattativa per la cessione prosegue sottotraccia: Nonostante l’apparente chiusura da pa… - ilNonnoSimpson : RT @CalcioFinanza: #Genoa, la trattativa per la cessione prosegue sottotraccia - CalcioFinanza : #Genoa, la trattativa per la cessione prosegue sottotraccia - cmdotcom : Cessione #Genoa, la trattativa procede ma c'è l'ostacolo debiti - Dalla_SerieA : Genoa, Preziosi rifiuta l'offerta: 'È ridicola' - -