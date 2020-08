Ed Sheeran diventerà padre entro la fine dell’estate: pausa dalla musica (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il cantante Ed Sheeran diventerà papà. Arriva una pausa dalla musica per dedicarsi alla famiglia e al suo primogenito in arrivo Ed Sheeran diventerà papà. All’età di 29 anni, il cantante, sarà genitore per la prima volta insieme alla moglie Cherry Seaborn, 27 anni e in dolce attesa. Secondo alcune indiscrezioni, pare che la ragazza sia rimasta incinta poco prima che iniziasse il lockdown dovuto al Coronavirus. Il periodo di quarantena pare essere stato propenso per la coppia che ha potuto tenere riservata la notizia nonostante la crescita evidente del pancione. La notizia arriva dopo che il cantautore Ed Sheeran aveva già annunciato una pausa dal mondo dello spettacolo, dei riflettori e ovviamente della ... Leggi su zon

mtvitalia : Ed Sheeran e Cherry Seaborn stanno aspettando il loro primo figlio ???? - timotheallapesc : Questa notte ho sognato di andare ad un concerto di Ed Sheeran e oggi scopro che diventerà padre Ho dei poteri per caso? - lovstinyoureyes : In che senso Ed Sheeran diventerà papà - nello4presidenx : RT @_HugMeOlaf_94: HO APPENA LETTO CHE ED SHEERAN DIVENTERÀ PADRE. MI STANNO SUDANDO GLI OCCHI, SCUSATE RAGA - michellllee__ : RT @sunsshinelou: ED SHEERAN DIVENTERÀ PAPÀ COSA SCUSATEMI PIANGO -

Ultime Notizie dalla rete : Sheeran diventerà Aiello, Il cielo di Roma: ascolta la canzone tratta dall'album Ex-Voto Soundsblog