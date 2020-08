Dal Portogallo: il Benfica vicino all’acquisto di Waldschmidt (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gian-Luca Waldschmidt, attaccante classe 1996 del Friburgo, si legherà al Benfica per le prossime cinque stagioni. Secondo il quotidiano portoghese Record le “aquile” pagheranno al club tedesco circa 13 milioni di euro. Waldschmidt lascerà il club di Friburgo dopo aver totalizzato 56 presenze e 17 reti. Foto: Twitter Uefa Under 21 L'articolo Dal Portogallo: il Benfica vicino all’acquisto di Waldschmidt proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SalsaConAndrea : Le vacanze in Portogallo e in Grecia costano la metà.QUESTA ESTATE dobbiamo rimanere in Italia,chi va all’estero è… - Dalla_SerieA : Roma, dal Portogallo: Fonseca non sarà esonerato - - acmattia_1899 : Aggiungo anche: -Europeo vinto o dall’Italia o dal Portogallo -Messi che esce dalla Champions in malo modo -Liga… - infoitsport : Dal Portogallo, Roma e Fonseca avanti insieme: il tecnico non sarà esonerato - infoitsport : Calciomercato Roma, dal Portogallo: Fonseca non a rischio, resterà in giallorosso -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Portogallo Dal Portogallo: Gilberto-Benfica spunta una clausola da 80 milioni Fiorentina.it Coronavirus, vacanze o viaggi all’estero e "quarantena": ecco le regole fino al 7 settembre

Coronavirus e vacanze: preoccupa l'aumento di nuovi contagi tra le persone che rientrano dopo periodi trascorsi all'estero in paesi come Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Ma non solo. A chiarire le reg ...

Joao Felix, la compagna pubblica una foto dei suoi genitali “per sbaglio”

Incidente hot alla vigilia dei quarti di finale di Champions League, che vedrà contrapposti l’Atletico Madrid e il Lipsia. Domani scenderà in campo anche l’attaccante portoghese Joao Felix. Proprio qu ...

Coronavirus e vacanze: preoccupa l'aumento di nuovi contagi tra le persone che rientrano dopo periodi trascorsi all'estero in paesi come Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Ma non solo. A chiarire le reg ...Incidente hot alla vigilia dei quarti di finale di Champions League, che vedrà contrapposti l’Atletico Madrid e il Lipsia. Domani scenderà in campo anche l’attaccante portoghese Joao Felix. Proprio qu ...