Coronavirus: in Calabria si torna a scuola il 24 settembre, “pronti ad affrontare eventuali emergenze sanitarie” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il decreto del presidente della Giunta regionale della Calabria Jole Santelli, firmato lo scorso 11 agosto, stabilisce l’apertura dell’anno scolastico 2020/2021 per il prossimo 24 settembre per le scuole dell’infanzia del primo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Il termine delle lezioni, invece, è fissato per il 12 giugno 2021 mentre quello delle attività educative per la scuola dell’infanzia per il 30 giugno 2021. La data di inizio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 decorre invece dall’1 settembre 2020. “Il sistema scuola, che comprende gli studenti, il personale ... Leggi su meteoweb.eu

