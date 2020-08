Coronavirus, da Reggio Calabria una terapia che fa ben sperare: l’Adenosina ferma completamente l’infiammazione, “dopo una settimana i pazienti lasciano l’ospedale” (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Adenosina è una molecola prodotta dal nostro organismo in grado di spegnere l’infiammazione e indurre i processi di riparazione. Proprio questa molecola fa ben sperare nella lotta al Coronavirus: è infatti alla base di una cura contro il Covid-19 avviata al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Alla base di questa tecnica ci sono gli studi di immunoterapia oncologica del dottor Pierpaolo Correale, direttore dell’unità operativa di oncologia medica dell’ospedale calabrese che ha spiegato a Il Sole 24 ore come funziona il trattamento contro l’infiammazione per mezzo dell’adenosina. “Attraverso dei recettori ferma completamente l’infiammazione, mette a riposo il tessuto, comincia il ... Leggi su meteoweb.eu

Strill_it : Coronavirus Reggio Calabria – Gom, ancora nessun ricoverato nuovo. Restano in due - Villaedintorni1 : Coronavirus a Reggio Calabria, focolaio post festa: altri tre casi positivi - giupina70 : RT @LaCnews24: Coronavirus, quattro nuovi casi tra le province di Reggio Calabria e Cosenza #calabrianotizie #newscalabria - AnsaCalabria : Coronavirus: in Calabria 4 nuovi casi positivi. Tre originano da focolaio festa giovani Reggio e uno da Corfù |#ANSA - 24emilia : Coronavirus. Nessun morto in regione, 41 nuovi positivi. A Reggio 3 contagi | 24Emilia -