Coronavirus, 10 contagiati al rientro da Malta. De Luca: Quarantena obbligatoria per chi torna dall’estero (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Dieci casi positivi connessi a rientri da viaggi a Malta”. A comunicarlo è l’Unità di Crisi della Regione Campania, che aggiunge: “Si tratta di persone nella maggior parte dei casi asintomatiche recatesi spontaneamente all’ospedale Cotugno per sottoporsi a tampone dopo aver appreso di altri contagi precedenti provenienti dallo stesso territorio. Sempre oggi, nell’ambito di screening relativo alla sorveglianza del personale sanitario, in una clinica di Acerra si sono registrati sei casi positivi. Sono in corso indagini epidemiologiche”. Di qui la decisione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca fdi emettere una nuova ordinanza che rende obbligatoria la Quarantena automatica per i cittadini che rientrano in regione dall’estero. “Si ... Leggi su ildenaro

Corriere : Italiani contagiati dopo vacanze in Croazia: misure «allo studio» - Open_gol : Il Brasile supera i 3 milioni di contagiati e le 103mila vittime. In Cina si registrano 25 nuovi casi, dato che por… - Corriere : Nuovi focolai sono stati provocati dal ritorno di gruppi di ragazzi dalle vacanze all’estero, Grecia, Albania e anc… - infoitsalute : Coronavirus, il bollettino delle 18: 481 nuovi contagiati e 10 morti in 24h - stefano_freedom : RT @Giandom84354994: 'Se la curva epidemica continuerà a salire' Diteci quante persone sono ricoverate per il Covid. Diteci come stanno i c… -