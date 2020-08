Calciomercato Napoli, Elseid Hysaj accostato al Torino (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non pochi i calciatori del Napoli assistiti da Mario Giuffredi e alcuni di questi potrebbero cambiare squadra. Il giornalista Nicolò Schira ne ha parlato in queste ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Gigi Sepe, che ha fatto benissimo al Parma, potrebbe essere l’erede di Sirigu al Torino. Il portiere napoletano è prima scelta per i granata. Salvatore Sirigu non dovrebbe entrare in un discorso di scambio con Alex Meret, il Napoli non è interessato. Per il portiere del Toro si parla di Roma e soprattutto di Cagliari qualora il portiere rossoblu Alessio Cragno andasse proprio alla Roma. Il Torino è anche interessato ai laterali difensivi, le prime scelte di Giampaolo per le fasce sono: a sinistra Rodriguez e a destra Elseid Hysaj. ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli, ecco il prezzo di #Reguilon. La strategia degli azzurri - Gazzetta_it : #Mercato Se parte #Koulibaly Napoli su #Gabriel. Inter, da #Skriniar cash per #Smalling - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, sondaggio per #Reguilón - francescospaned : RT @Pippoevai: Cessione Benatia: clausole contro Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio e PSG. Juventus sanzionata un anno fa, nel silenzio gene… - Miguel84035615 : RT @cn1926it: TS – #Milik tra #Juventus e #AtléticoMadrid: la priorità è dei bianconeri. #Simeone l’alternativa -