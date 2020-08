Brooks Brothers: Authentic Brands-Sparc gli acquirenti (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 12 AGO - Scelti gli acquirenti per le camicie più famose del mondo: Brooks Brothers ha infatti annunciato che Authentic Brands Group, "ABG", e Sparc Group LLC, "Sparc", sono stati ... Leggi su corrieredellosport

fisco24_info : Brooks Brothers: Authentic Brands-Sparc gli acquirenti: Dopo aumento offerta a 325 mln dollari - finance_commu : Brooks Brothers, Del Vecchio sceglie l'offerta di Authentic Brands Group e Sparc - - poliedronord : 8 loghi famosi, strane storie Nel 1850 l’azienda Brooks Brothers dipinse il logo del Toson d'oro, ordine cavallere… - ItaliaOggi : Whp Global si ritira, Brooks Brothers sarà acquistata da Sparc Group - 31Viking97 : RT @SabrinaSalerno: Faccio il tifo per il mio storico amico Alessandro Giglio perché riesca ad acquisire lo storico brand americano brooks… -

Ultime Notizie dalla rete : Brooks Brothers

MF Fashion

L'operazione soggetta al via libera del Tribunale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ago - Brooks Brothers, l'azienda di abbigliamento americana di proprieta' di Claudio Del Vecchio , ha annu ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ago - I due futuri acquirenti sono Sparc Group e Authentic Brand. Il primo e' una societa' globale che progetta, acquista, produce, distribuisce e ...