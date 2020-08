Atti vandalici nel centro storico, il comitato di quartiere sollecita il Prefetto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la lettera divulgata dal “comitato di quartiere centro storico” indirizzata al Prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta. Al centro dell’attenzione il discorso riguardante la sicurezza nei vicoli, soprattutto nel weekend. “Chiediamo a S.E. Francesco Antonio Cappetta, Prefetto di Benevento, di intervenire al fine di rendere più sicuro il centro storico di Benevento. Tale comunicazione si rende necessaria posto che, negli ultimi tempi, si assisite ad una recrudescenza degli illeciti perpetrati ai danni di privati cittadini. Purtroppo, dalle scritte sulle pareti delle abitazioni e dall’utilizzo delle strade e dei vicoli come latrine, si ... Leggi su anteprima24

