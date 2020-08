Atalanta, operazione semifinale. Lichtsteiner si ritira (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA - L' Atalanta di Gian Piero Gasperini stasera alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona affronta il Psg nei quarti di finale di Champions League . Stephen Lichtsteiner lascia il calcio a 36 anni: ... Leggi su corrieredellosport

belowlia : RT @juventusfans: Gosens è l'obiettivo principale per sostituire Alex Sandro (valutato 40M). L'Atalanta valuta Gosens 30M, nell'operazione… - ArturoDb72 : RT @LucaFiorino24: Robin #Gosens è un profilo che stuzzica e non poco la #Juventus. Virare sul laterale sinistro dell’Atalanta significhe… - yutomanga : RT @LucaFiorino24: Robin #Gosens è un profilo che stuzzica e non poco la #Juventus. Virare sul laterale sinistro dell’Atalanta significhe… - davideinno85 : RT @juventusfans: Gosens è l'obiettivo principale per sostituire Alex Sandro (valutato 40M). L'Atalanta valuta Gosens 30M, nell'operazione… - AndreaGalliano8 : RT @LucaFiorino24: Robin #Gosens è un profilo che stuzzica e non poco la #Juventus. Virare sul laterale sinistro dell’Atalanta significhe… -