Us Open, Koolhof rivela: “Se moriamo sarà colpa nostra” (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo il rumore provocato dai forfait di Rafa Nadal e Ashleigh Barty(numero 1. del ranking femminile), un’altra bufera si abbatte sugli Us Open. Il tennista olandese, Wesley Koolhof, ha pubblicato sul suo profilo Twitter uno stralcio del documento che gli organizzatori del torneo intendono far firmare a tutti i partecipanti. US Open, anche Zverev in dubbio Cosa dice il documento Nel testo si chiede a tutti i giocatori di sottoscrivere una dichiarazione di consapevolezza rischi legati alla partecipazione al torneo a causa del Covid-19, proprio mentre negli Stati Uniti la curva dei contagi è in continua risalita con circa 1.000 decessi al giorno in una settimana. I pericoli, a cui si fa riferimento, comprendono: problemi respiratori, morte, trasmissione del Covid-19 a familiari, ed altre persone. Inoltre i ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySport : 'Se morite di coronavirus colpa vostra', polemica su US Open - PaoloBMb70 : RT @SkySport: 'Se morite di coronavirus colpa vostra', polemica su US Open - madliber : Tennis, la denuncia di Koolhof: 'Per gli Us Open obbligati a firmare, se moriamo è colpa nostra' - Leonard40959202 : RT @SkySport: 'Se morite di coronavirus colpa vostra', polemica su US Open - Fprime86 : RT @SkySport: 'Se morite di coronavirus colpa vostra', polemica su US Open -