Tartaday il 13 agosto, si schiuderanno uova in 160 spiagge (Di martedì 11 agosto 2020) Tartaday il 13 agosto, une vento naturale davvero incredibile che quest’anno potrebbe avere delle dimensioni davvero molto importanti. Il Covid-19, come abbiamo visto negli ultimi mesi, ha permesso alla natura di riprendersi quegli spazi che prima non aveva. Trasformando molti parti del nostro pianeta in lande desolate, animate soltanto dal passaggio di qualche animale solitario, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LegambienteTosc : #Tartaday --- Il 13 agosto si festeggia il Tartaday, la giornata delle #tartarughemarine! ?? Tanti appuntamenti, anc… - JelenaSoskic73 : Il 13 agosto è il '#Tartaday', nidificazioni straordinarie durante il lockdown - GrossetoSport : New post (Il 13 agosto è Tartaday 2020, con Legambiente e Acqua dell'Elba) has been published on GrossetoSport -… - Notiziedi_it : Il 13 agosto è il “Tartaday”, nidificazioni straordinarie durante il lockdown - soleterramare : RT @Agenzia_Dire: Nell'estate #POSTCOVID19 nelle coste italiane é record di nidificazioni di #tartarughe marine. -