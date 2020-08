Russia, esplosione in un deposito di benzina: diversi feriti (Di martedì 11 agosto 2020) Un’esplosione a seguito di un incendio all’interno di un deposito di benzina a Volgograd, nella Russia meridionale. Ancora imprecisato il numero di feriti Un’enorme esplosione si è verificata a Volgograd, nella Russia meridionale, all’interno di un deposito di benzina. Secondo quanto riportato dai media locali, un primo incendio è stato registrato all’interno del suddetto deposito. A causa, poi, del materiale presente all’interno del complesso, le fiamme hanno generato una violenta esplosione che ha coinvolto l’intera zona. Le fiamme alte sono ancora visibili da diversi quartieri della città e la cortina di fumo si è ... Leggi su zon

