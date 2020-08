Roma, rissa al Pigneto: accoltellato 21 enne (Di martedì 11 agosto 2020) Un ragazzo 21enne senegalese è stato accoltellato a una gamba nella notte durante una lite con alcuni connazionali a Roma. È accaduto in piazza Nuccitelli, al Pigneto. Sul posto i carabinieri della ... Leggi su leggo

leggoit : Roma, rissa al Pigneto: accoltellato 21 enne - MakkiaRubia : @albicoccamilk ??In borgata, a Roma, questa frase è un'invito alla rissa (RSVP not required). Se non hai di *queste… - Pinobrigantedel : Roma, Casapound: rissa tra immigrati davanti a ex colonia Ostia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Fiumicino, colpisce 46enne con una pietra durante una rissa: arrestato - SkyTG24 : Fiumicino, colpisce 46enne con una pietra durante una rissa: arrestato -