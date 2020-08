Recoba, dal campo ai fornelli: parteciperà a Masterchef Uruguay (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA - Dalla magie con il sinistro in campo a quelle dietro i fornelli. Alvaro Recoba è pronto a reinventarsi e vestire i panni dello chef nella prima edizione uruguaiana di Masterchef Celebrity . Ad ... Leggi su corrieredellosport

L'uruguaiano vestirà i panni dello chef nella prima edizione Celebrity del programma sudamericano. Il Chino in campo era lo specialista del gol Olimpico, in cucina è stato presentanto come l'esperto d ...ROMA - Dalla magie con il sinistro in campo a quelle dietro i fornelli. Alvaro Recoba è pronto a reinventarsi e vestire i panni dello chef nella prima edizione uruguaiana di Masterchef Celebrity. Ad a ...