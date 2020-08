Puglia: 4760 positivi a test corona virus, incremento di 20 rispetto a ieri Dati diffusi dalla Regione (Di martedì 11 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 11 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.981 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 20 (venti) casi positivi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 258.978 test. 3977 sono i pazienti guariti. 229 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei ... Leggi su noinotizie

