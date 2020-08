Pisa. Tranvia Stazione Centrale – Cisanello: giunta approva progetto di fattibilità tecnico-economica (Di martedì 11 agosto 2020) E’ stato approvato dalla giunta Comunale e pronto per essere spedito al Ministero delle Infrastrutture il progetto di fattibilità economico finanziaria della nuova Tramvia Stazione Centrale – Cisanello. Per la realizzazione della linea, 4,4 km di tracciato con 13 fermate in entrambe le direzioni, è previsto un importo complessivo di 125 milioni di euro per la realizzazione e una durata complessiva dei lavori di 770 giorni dall’avvio del cantiere. Si tratta di un progetto realizzato mediante una dettagliata analisi costi benefici della linea tramviaria e la redazione del relativo piano economico finanziario a corredo. “La progettazione della Tramvia Stazione-Cisanello che presentiamo – ha ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Tranvia Tramvia Stazione-Cisanello, approvato il progetto a Pisa gonews Da Pisa a Marina in bicicletta? Ora si può, lungo la linea del trammino

In tantissimi all'inaugurazione della ciclovia. Il sindaco Michele Conti: «Un’opera dei cittadini, non di questa o quella amministrazione» PISA. «Le opere pubbliche sono dei cittadini che pagano le ta ...

