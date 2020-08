Petizione per fermare la repressione della comunità LGBT+ in Polonia (Di martedì 11 agosto 2020) Cari Amici, Amiche, Colleghi e Colleghe, Ieri Małgorzata Szutowicz, attivista LGBT+ e studentessa del mio amico e collega Piotr Laskowski all’università di Varsavia, è stata di nuovo arrestata per 2 mesi, senza nessuna forma di processo, per aver protestato contro la campagna omofoba in corso in Polonia. È stata arrestata dietro richiesta del procuratore e, con tutta probabilità, in questi 2 mesi sarà messa sotto accusa per la presunta distruzione di un furgoncino che diffondeva propaganda omofoba per le vie di … Continua L'articolo Petizione per fermare la repressione della comunità LGBT+ in Polonia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ma davvero dopo quello che abbiamo passato, dopo 35mila vittime, qualcuno propone che quando arriverà il vaccino pe… - Renzi lancia una petizione online per l'obbligatorietà del vaccino anti-Covid - Qui la petizione lanciata da @lisanoja e alcuni giovani amici di @ItaliaViva per chiedere l'obbligatorietà del vacc… - Ho firmato ora la petizione di IV per la obbligatorietà del vaccino anti Covid. Sono qui in ambulatorio con 37 gradi,la ma…

Bonus 600 euro, fuori i nomi dei politici che lo hanno chiesto – Firma la petizione del Fatto Quotidiano Il Fatto Quotidiano Vaccino, Bonetti 'sponsorizza' su twitter petizione per obbligo

Roma, 11 ago. (askanews) - "Qui la petizione lanciata da @lisanoja e alcuni giovani amici di @ItaliaViva per chiedere l'obbligatorietà del vaccino. Il nostro Paese è all'avanguardia nella ricerca, pos ...

La questione giovanile e la sinistra Da dove ripartire Università, questioni di merito Senza fine Diffamazione Scorie ai nativi ...

