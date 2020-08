Ostia: il padre cercò di venderlo ai bagnanti, ora la madre lo porta via dall’ospedale senza permesso (Di martedì 11 agosto 2020) È stato portato via dalla mamma il bambino rom di 2 anni che a fine luglio venne ‘offerto’ per prestazioni sessuali in cambio di soldi dal padre 25enne a un turista sul lungomare di Ostia. Il bimbo era ricoverato presso l’ospedale Grassi ed è stato portato via dalla madre intorno alle 11. La donna però aveva perso la patria potestà sul piccolo. A cercare la donna sono i poliziotti del commissariato di Ostia e i colleghi del Reparto Volanti, il cui intervento è stato richiesto da responsabili del nosocomio non appena accortisi della sparizione della bimba. A fine luglio, il padre, un ragazzo di 25 anni, si era avvicinato a un turista e gli aveva offerto prestazioni sessuali con un bambino di due anni in cambio di pochi ... Leggi su tpi

