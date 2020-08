Musei. Al Maxxi Roma con 5 euro fino al 13 settembre, aperto a Ferragosto (Di martedì 11 agosto 2020) Accogliente per i piu’ piccoli, per le famiglie e per gli anziani; stimolante per i giovani; imperdibile per gli appassionati d’architettura, arte, design. Questa strana e nostrana estate 2020 all’ombra del Covid-19, e’ un’occasione straordinaria per chi resta o viene a Roma anche per scoprire il Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con la sua architettura fluida e sinuosa capolavoro dell’archistar Zaha Hadid, con la sua piazza di nuovo fruibile dove rilassarsi e sorseggiare un aperitivo, con le sue mostre che esplorano il tema della casa, piu’ che mai attuale dopo il lockdown. fino al 13 settembre 2020, si accede al Maxxi con un biglietto speciale a 5 euro, anche il giorno di Ferragosto. Nella scenografica Galleria ... Leggi su romadailynews

beth2ely : RT @corzunino: I presidi: “Servono 20 mila aule”. Appello a musei, cinema e b&b | Rep - corzunino : I presidi: “Servono 20 mila aule”. Appello a musei, cinema e b&b | Rep - StellaSirio60 : RT @SapienzaRoma: ? #plusSapienza: Vuoi visitare uno dei più importati musei di @Roma? Al @Museo_MAXXI, dal martedì al venerdì, gli #studen… - SapienzaRoma : ? #plusSapienza: Vuoi visitare uno dei più importati musei di @Roma? Al @Museo_MAXXI, dal martedì al venerdì, gli… - JGiusi : @gdt62 @vincenzo_trione @_MiBACT @beni_culturali @dariofrance @Museimpresa @antoniocalabro @ArchOlivetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Musei Maxxi Musei. Al Maxxi Roma con 5 euro fino al 13 settembre, aperto a Ferragosto RomaDailyNews Ferragosto 2020: tutti i musei aperti il 15 agosto in Italia

Aperture speciali per Ferragosto 2020 nei musei italiani. Da Nord a Sud, dopo la chiusura forzata per il lockdown, i musei italiani resistono nonostante l'assenza dei turisti internazionali e con una ...

Carlo Verdone: "Resto fan di grandi artisti come Morricone e Troisi, mi tengo stretta la mia umanità"

Carlo Verdone ricorda Ennio Morricone: "Gli vorrò sempre bene, ha dato poesia ai miei primi film" Si è spento all'età di 91 anni Ennio Morricone, il noto compositore che ha regalato al cinema mondiale ...

Aperture speciali per Ferragosto 2020 nei musei italiani. Da Nord a Sud, dopo la chiusura forzata per il lockdown, i musei italiani resistono nonostante l'assenza dei turisti internazionali e con una ...Carlo Verdone ricorda Ennio Morricone: "Gli vorrò sempre bene, ha dato poesia ai miei primi film" Si è spento all'età di 91 anni Ennio Morricone, il noto compositore che ha regalato al cinema mondiale ...