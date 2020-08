Migranti, 6 indagati per gestione opaca centro accoglienza (Di martedì 11 agosto 2020) Una gestione opaca di un centro d'accoglienza per Migranti, con un giro di favori tra appalti ed assunzioni. Sei persone sono indagate a Varapodio, in provincia di Reggio Calabria. Fra i destinatari che hanno ricevuto la notifica dai carabinieri di Taurianova il sindaco, un incaricato di pubblico servizio gestore di una Società Cooperativa, due titolari di impresa di abbigliamento e due funzionari della Prefettura di Reggio Calabria, variamente indagati per i reati di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, abuso d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, truffa ai danni dello Stato e peculato.Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di ripetute condotte illecite in relazione alla ... Leggi su ilfogliettone

