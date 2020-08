Mibact,12 milioni di euro per i concerti annullati (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA, 11 AGO - "12 milioni di euro per i concerti annullati": sono le risorse assegnate dal decreto firmato oggi dal ministro di beni culturali e turismo, Dario Franceschini, tramite il fondo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

