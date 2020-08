Licia Lanera protagonista in Scacciapietre al Festivaldi Venezia 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Il suo debutto al cinema è segnato dal ruolo da attrice protagonista in Spaccapietre, unico film italiano presentato nella sezione Giornate degli Autori al festival del cinema di Venezia 2020 per la regia dei fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio.Regista, attrice prima di partire per Venezia sarà impegnata dal 25 al 27 agosto al Teatro Carignano di Torino dove debutterà con “Guarda come nevica 3. I sentimenti del maiale” scritto e diretto da lei, spettacolo che completerà la trilogia sugli autori russi.Licia Lanera ha studiato presso il Centro Universitario Teatrale dell’Università degli Studi di Bari e in seguito si è formata con Carlo Formigoni, la Compagnia Ricci/Forte, Massimo Verdastro, Marco Sgrosso, Eimuntas ... Leggi su romadailynews

giovannizambito : -

Ultime Notizie dalla rete : Licia Lanera 11 spettacoli dal vivo per il Festival delle Colline Torinesi - Torino Creazione Contemporanea Quotidiano Piemontese Aspettando Venezia 77 | Da Gomorra a Spaccapietre, l’altra faccia di Salvatore Esposito

ROMA – Da Gomorra alla Puglia, dal crimine alla giustizia, da figlio a padre: tra i grandi nomi che aspettiamo a Venezia 77 c’è anche quello di Salvatore Esposito che, alle Giornate degli Autori, port ...

La prima volta di "Match", confronto-spettacolo tra artisti alla Fortezza Firmafede

Sarzana - Val di Magra - Teatro di ricerca vs Teatro d'intrattenimento, giovani Aartisti emergenti vs attori e attrici affermati. Al via la prima edizione di "Match", confronto-spettacolo tra artisti, ...

ROMA – Da Gomorra alla Puglia, dal crimine alla giustizia, da figlio a padre: tra i grandi nomi che aspettiamo a Venezia 77 c’è anche quello di Salvatore Esposito che, alle Giornate degli Autori, port ...Sarzana - Val di Magra - Teatro di ricerca vs Teatro d'intrattenimento, giovani Aartisti emergenti vs attori e attrici affermati. Al via la prima edizione di "Match", confronto-spettacolo tra artisti, ...