Le dimissioni del governo libanese spingono il paese verso l’ignoto (Di martedì 11 agosto 2020) A una settimana dall’esplosione a Beirut, il primo ministro ha annunciato le dimissioni dell’esecutivo. È una vittoria per i manifestanti, che però vorrebbero un rinnovamento dell’intera classe politica. Leggi Leggi su internazionale

vitocrimi : Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del… - SkyTG24 : Il primo ministro Hassan Diab annuncia le dimissioni del governo libanese. ?? - HuffPostItalia : Caro Salvini, quale sospensione, servono le dimissioni dei furbetti del bonus - fedeli_paolo : RT @NFratoianni: Fra i furbastri del bonus Covid alcuni consiglieri regionali #Lega. 2 giorni fa Salvini esigeva le dimissioni immediate, o… - NichiVendola : RT @NFratoianni: Fra i furbastri del bonus Covid alcuni consiglieri regionali #Lega. 2 giorni fa Salvini esigeva le dimissioni immediate, o… -

Ultime Notizie dalla rete : dimissioni del Commissariamento dell'Ati idrico, chieste le dimissioni del presidente Valenti AgrigentoNotizie Yara Abi Akl

A una settimana dall’esplosione a Beirut, il primo ministro ha annunciato le dimissioni dell’esecutivo. È una vittoria per i manifestanti, che però vorrebbero un rinnovamento dell’intera classe politi ...

Quattro anni di Virginia Raggi: ecco il bilancio con cui la sindaca va a caccia del bis

"Hanno vinto i romani. È un momento storico, una svolta". Esordì così Virginia Raggi, dopo lo tsunami elettorale del 2016 che la premiò con il 67% dei voti. Un vero exploit scandito dallo slogan ormai ...

A una settimana dall’esplosione a Beirut, il primo ministro ha annunciato le dimissioni dell’esecutivo. È una vittoria per i manifestanti, che però vorrebbero un rinnovamento dell’intera classe politi ..."Hanno vinto i romani. È un momento storico, una svolta". Esordì così Virginia Raggi, dopo lo tsunami elettorale del 2016 che la premiò con il 67% dei voti. Un vero exploit scandito dallo slogan ormai ...